Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAXГазета.Ru 20:27

По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии. Как отмечается, компания только в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила "суть проблемы".
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Boeing обнаружила проблемы в лайнерах 737 MAX ещё год назад, но скрывала их

Life.ru22:43

WSJ сообщила о сокрытии Boeing проблем с лайнером 737 MAX

РБК22:17

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в 737 MAX

ТАСС17:51

Компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения до катастрофы в Индонезии и молчала

Вести.Ru19:28

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Газета.Ru20:27

Boeing более года скрывала проблему с неполадкам в 737 MAX

Известия18:27

Boeing около года скрывала проблему с датчиками 737 MAX, пишут СМИ

РИА Новости21:27
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Происшествия

СК назвал предварительное количество выживших в трагедии в Шереметьево

Обновлено в 16:51
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
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СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево

Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
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Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено в 18:50
Происшествия

В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик

Восьмилетний ребенок погиб, играя на площадке детского сада в Якутске, на него упало игровое баскетбольное кольцо.
Обновлено в 21:04
Общество

В Кургане из-за природных пожаров запретили продажу алкоголя

С сегодняшнего дня и до особого распоряжения на территории Кургана запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 09:10
Футбол

Рэмси попрощался с фанатами «Арсенала» и не смог сдержать слез

Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено в 22:07
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:51
Культура

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено в 11:17
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Политика

Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата.
Обновлено в 23:41
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено в 15:36
Футбол

«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»

Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено в 22:41
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено в 15:59
Авто

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Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
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Общество

68 лесных пожаров ликвидировали в Иркутской области с начала мая

За первые пять дней мая на территории Приангарья ликвидировали 68 лесных пожаров.
Обновлено в 23:35
Общество

До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве

Температура воздуха в Московском регионе в понедельник днем поднимется до 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 23:24
Хоккей

Звездные войны: хоккейная сборная едет на ЧМ-2019 в сильнейшем составе

Сборная России по хоккею провела первые матчи в суперзвездном составе.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Футбол

ПАОК ни разу не проиграл в сезоне и стал чемпионом Греции

Стоит отметить, что весь сезон ПАОК не проиграл ни разу за 30 туров.
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Политика

Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане

Береговая охрана США и погранслужба ФСБ России могут возобновить совместные тренировки в Тихом океане.
Обновлено в 21:44
Происшествия

ЧП с самолетом «Аэрофлота» произошло из-за удара молнии

Возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло из-за удара молнии.
Обновлено в 14:43
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Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено в 16:22
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Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
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В Японии успешно запустили первую частную ракету

Первая в Японии ракета частной разработки MOMO была успешно запущена в субботу с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо.
Обновлено 03 мая в 17:11
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Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
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