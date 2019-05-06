Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAXГазета.Ru вчера в 20:27

По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии. Как отмечается, компания только в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила "суть проблемы".
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Boeing обнаружила проблемы в лайнерах 737 MAX ещё год назад, но скрывала их

Life.ruвчера в 22:43

WSJ сообщила о сокрытии Boeing проблем с лайнером 737 MAX

РБКвчера в 22:17

Boeing около года скрывала проблему с датчиками 737 MAX, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:27

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Газета.Ruвчера в 20:27

Компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения до катастрофы в Индонезии и молчала

Вести.Ruвчера в 19:28

Boeing более года скрывала проблему с неполадкам в 737 MAX

Известиявчера в 18:27

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в 737 MAX

ТАССвчера в 17:51
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:18, Ашберн
Происшествия

Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Путин поручил провести расследование причин инцидента в Шереметьево

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате инцидента с возгоранием самолета в столичном аэропорту Шереметьево, а также выразил соболезнования семьям, потерявшим родных и близких в сегодняшней трагедии.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске

Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Пожарные бригады прибыли к загоревшемуся SSJ-100 через 10 минут

Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 100 рейсов

Обновлено в 00:57
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Политика

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Обновлено вчера в 20:18
Политика

WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Липчане соболезнуют трагедии в аэропорту

Липчане через социальные сети выражают соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на борту самолета в «Шереметьево».
Обновлено в 00:53
Общество

6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об июльской температуре 6 и 7 мая - около +25 градусов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек

Обновлено вчера в 17:06
Авто

Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили

Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Политика

США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2»

Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»

Обновлено в 00:42
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Появилось видео, снятое на борту горящего Sukhoi Superjet

Telegram-канал Mash опубликовал видео из салона горящего самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

Обновлено в 01:10
Экономика

Экспобанк Игоря Кима купил еще один банк

Подконтрольный Игорю Киму Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка, сообщил Экспобанк.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь

Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.
Обновлено вчера в 16:51
Общество

Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал

Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

В Якутске на площадке детского сада погиб восьмилетний мальчик.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 18:37
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Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
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