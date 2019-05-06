Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAXКоммерсантъ 01:25

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности. Из заявления самой компании следует, что специалисты Boeing выявили неполадки еще в 2017 году.

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Политика WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.

Финансы Рубль пойдет вниз после майских праздников По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.

Происшествия При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.

Политика Пушков оценил возможный выход РФ из конвенции по правам человека Ранее постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека.

Происшествия Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Экономика «Магниту» дали пенсионную оценку Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».

Происшествия Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.

Происшествия В России потребовали отказаться от SSJ-100 Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.

Кино Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари» Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.

Армия и оружие Палестина и Израиль договорились о прекращении огня Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.

Происшествия Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся из-за попадания элементов шасси в двигатель.

Политика Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс» Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».

Здоровье В России предлагают ограничить ношение медицинских масок В России предлагают ограничить ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах.

Армия и оружие Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).

Происшествия На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».

Армия и оружие США направят к берегам Ирана авианосную группу США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану о том, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.