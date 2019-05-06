Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAXКоммерсантъ 01:25

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности. Из заявления самой компании следует, что специалисты Boeing выявили неполадки еще в 2017 году.
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