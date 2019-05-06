Происшествия
Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAXКоммерсантъ 01:25
Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности. Из заявления самой компании следует, что специалисты Boeing выявили неполадки еще в 2017 году.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия
На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по жертвам ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:44
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Катастрофа «Аэрофлота» в Шереметьево: выжила половина
Обновлено вчера в 22:28
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Политика
Пушков оценил возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Ранее постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
«Магниту» дали пенсионную оценку
Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы
Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Симоньян призвала судить людей, заблокировавших выходы в горящем самолёте из-за багажа
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 02:44
Кино
Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»
Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся из-за попадания элементов шасси в двигатель.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Здоровье
В России предлагают ограничить ношение медицинских масок
В России предлагают ограничить ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах.
Обновлено в 01:26
Авто
Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи
Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану о том, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37