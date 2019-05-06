WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAXГазета.Ru вчера в 20:27

По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии. Как отмечается, компания только в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила "суть проблемы".

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

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Происшествия Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево "В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.

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Происшествия Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.