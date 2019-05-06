Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAXГазета.Ru вчера в 20:27

По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии. Как отмечается, компания только в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила "суть проблемы".
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Подробнее о событии

Washington Post узнала, зачем Boeing быстро и дешево создавал 737 MAX

Газета.Ru03:50

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Коммерсантъ01:25

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в 737 MAX

ТАССвчера в 17:51

Boeing около года скрывала проблему с датчиками 737 MAX, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:27

Компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения до катастрофы в Индонезии и молчала

Вести.Ruвчера в 19:28

Boeing более года скрывала проблему с неполадкам в 737 MAX

Известиявчера в 18:27

WSJ сообщила о сокрытии Boeing проблем с лайнером 737 MAX

РБКвчера в 22:17
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Происшествия

Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета

Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В НИИ Вишневского рассказали о пострадавших при пожаре в Шереметьево

В НИИ Вишневского рассказали о троих пострадавших в результате трагедии в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Кино

В сети появился тизер 5 серии 8 сезона «Игры престолов»

В сети появился тизер-трейлер пятой серии восьмого сезона "Игры престолов". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале HBO.
Обновлено в 03:38
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское шоу

Обновлено в 02:19
Авто

Новые модели Hyundai получат более спортивный и экспрессивный дизайн

Чуть больше месяца назад состоялась премьера Hyundai Sonata нового поколения, выполненной в стилистике концептуального Le Fil Rouge.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 04 мая в 23:31
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 02:59
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное

Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

Обновлено в 03:58
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Политика

Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Происшествия

Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 03:45
Происшествия

Россияне просят запретить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 02:59
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Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
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