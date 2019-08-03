Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 годаГазета.Ru 00:31
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Американские СМИ заявили, что Boeing737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года
Комсомольская правда02:01
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
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