с чего всё началось

Самолеты Boeing 737 MAX снова начнут эксплуатировать не раньше 2020 года. Как выяснили СМИ, лайнеры этой модели будут проверять новыми тестами.

WSJ: Boeing 737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года

Политика Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Происшествия Уже 346 участников протестного шествия задержаны в Москве По данным «ОВД-инфо», задержано уже 346 протестующих. Однако участников акции тысячи, всех не задержат.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера обошлось США в $32 млн Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, занявшее почти два года, обошлось Минюсту США в $32 млн, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные ведомства.

Происшествия СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Экономика Huawei отчиталась о рекордной выручке в России По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).

Политика Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.

Армия и оружие ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.

Экономика Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах «Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.

Транспорт Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Наука Предложен способ в четыре раза повысить КПД солнечных батарей Даже современные солнечные установки, КПД которых далек от идеала, успешно конкурируют с грязными источниками энергии.

Политика ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Происшествия В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Армия и оружие Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу «В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.

Единоборства Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.

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Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

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