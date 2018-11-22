Корпорация Apple возобновила приостановленное ранее производство смартфонов iPhone X в свете более низкого, чем ожидалось, спроса на новые модели. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Гаджеты Гаджеты Эксперты назвали самую распространенную причину поломки смартфонов Эксперты компании SquareTrade определили самую распространенную причину поломки смартфонов в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

Гаджеты Гаджеты ZTE в РФ начала продажи первого в мире складного смартфона ZTE Axon M Сегодня в России стартовал прием заказов на раскладной смартфон в двумя экранами ZTE Axon M. Этот аппарат был представлен в прошлом году и теперь его в РФ можно купить за 39990 рублей.

Гаджеты Гаджеты Планшет Microsoft Surface Pro 6 прошел экстремальный тест на прочность Напоследок блогер попытался согнуть планшет и это испытания он не пережил.

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Гаджеты Гаджеты Гитарист группы Queen раскритиковал продукцию Apple Гитарист группы Queen Брайан Мэй в своем Instagram сообщил подписчиками, что начинает ненавидеть Apple за плохое качество зарядных устройств.

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