Гаджеты
WSJ: Apple возобновила производство iPhone X
WSJ: Apple возобновила производство iPhone XТАСС10:02
Корпорация Apple возобновила приостановленное ранее производство смартфонов iPhone X в свете более низкого, чем ожидалось, спроса на новые модели. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
ТАСС10:02
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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