с чего всё началось

Как сообщали СМИ, Apple прекратила производство iPhone X, чтобы эти смартфоны не конкурировали с более дешевыми моделями. Напомним, 12 сентября корпорация представила три новых модели: iPhone XS Max, iPhone XS и iPhone XR. Последняя считается бюджетной — она обойдется в 64 тыс. 990 руб.

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