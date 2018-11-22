Гаджеты

WSJ: Apple возобновила производство iPhone X
Коммерсантъ
18:59

Как сообщали СМИ, Apple прекратила производство iPhone X, чтобы эти смартфоны не конкурировали с более дешевыми моделями. Напомним, 12 сентября корпорация представила три новых модели: iPhone XS Max, iPhone XS и iPhone XR. Последняя считается бюджетной — она обойдется в 64 тыс. 990 руб.
Коммерсантъ18:59
с чего всё началось
Корпорация Apple снова начала производить смартфоны модели iPhone X, вышедшей в 2017 году, сообщает газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ18:59

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