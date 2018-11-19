Гаджеты
Американская компания Apple сократила заказы на производство всех трех новых моделей смартфонов - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR - из-за сложностей с прогнозированием спроса на них.
Газета.Ru12:49
с чего всё началось
Компания Apple уменьшила заказы на производство последних моделей смартфонов в связи с низким спросом на них, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.Аргументы и Факты10:23
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