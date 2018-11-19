с чего всё началось

Американская компания Apple сократила заказы на производство всех трех новых моделей смартфонов - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR - из-за сложностей с прогнозированием спроса на них.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi начала выпускать смартфоны под другим брендом В первые 5 лет сотрудничества Meitu будет получать по 10% от прибыли с каждого проданного телефона под своим брендом.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Moto G7 Plus с каплевидным вырезом показался на рендере

Гаджеты Гаджеты Microsoft отказывается от рублей в магазинах Xbox и Windows Магазин Microsoft Store, где можно купить игры и приложения как для Windows, так и для консолей Xbox, теперь будет использовать цены в долларах.

Гаджеты Гаджеты Складной телефон Huawei может быть представлен на MWC 2019 Ранее компания Rouyu Technology презентовала FlexPai, после чего был произведен анонс Samsung Galaxy F. Марка Huawei окончила разработку собственного складного смартфона с модулем 5G.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi выпустила беспроводную колонку за 650 рублей

Гаджеты Гаджеты Часовщикам приходится конкурировать с Apple Во время прошлогоднего праздничного сезона продажи Apple Watch впервые оказались выше продаж швейцарских часов.

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Гаджеты Гаджеты Сверхбыстрый накопитель Samsung Portable SSD X5 сегодня выходит в РФ В России стартовали продажи Samsung Portable SSD X5.

Гаджеты Гаджеты В Xiaomi объяснили причину мерцающего экрана в смартфоне Mi Mix 2S

Гаджеты Гаджеты Корпус Xigmatek Zest вмещает платы E-ATX Материалом передней и левой боковой панели корпуса Xigmatek Zest служит закаленное стекло.

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