Политика

WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России»
Газета.Ru
вчера в 19:31

Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке. Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, результаты этого документа основаны на "самом развернутом анализе" миллионов публикаций в социальных сетях.
Газета.Ruвчера в 19:31
с чего всё началось
Комитет по разведке Сената США получил отчет о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, основанный на анализе миллионов публикаций в социальных сетях, пишет The Washington Post
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Коммерсантъвчера в 22:38

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РБКвчера в 22:53

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Интерфаксвчера в 20:41

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Говорит Москвавчера в 22:33

WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России»

Газета.Ruвчера в 19:31
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