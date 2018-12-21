Армия и оружие
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из СирииГазета.Ru01:59
Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Газета.Ru01:59
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с чего всё началось
Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.Газета.Ru01:59
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WP: именно разговор Трампа и Эрдогана привел к выводу войск из Сирии
Комсомольская правдавчера в 23:37
Американские СМИ рассказали о «катастрофе» после разговора Трампа и Эрдогана о Сирии
Взгляд.рувчера в 21:18
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95
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Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море
Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.
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Армия и оружие
Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты
В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
Иран начал военные учения в районе Ормузского пролива
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны
Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.
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Армия и оружие
Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике
25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе, когда три корабля нарушили границу России.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
В Минобороны сообщили, когда состоится первый полет Ил-112В
Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие
Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
Украина сообщила об обстрелах в Донбассе
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
В МИД Ирана отреагировали на решение США вывести войска из Сирии
Решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии прокомментировали в МИД Ирана.
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Взрыв самой мощной американской авиабомбы показали на видео
Следует уточнить, что в испытаниях американских бомб были задействованы одни из самых мощных американских бомбардировщиков – B-2 «Spirit», которые, впрочем, являются и одними из самых дорогих самолётов на планете, зачастую называемыми «золотыми бомбардировщиками», так как стоимость каждого из них составляет порядка 2 млрд. долларов.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Испания предложила Южной Корее обменяться военными самолетами
Испания предложила Южной Корее совершить своего рода "военно-воздушный бартер" - поставить нужные корейцам крупные военно-транспортные самолеты А 400М в обмен на тренировочные самолеты КТ-1 и ТА-50, которые Сеул активно продвигает на международном рынке.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Иран рассказал про новейшие средства связи собственной разработки
По словам министра обороны, продемонстрированные технические средства собственной разработки являются наглядным примером достижений экономики сопротивления и отечественной военной промышленности под давлением экономических санкций со стороны западных стран.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Американские СМИ назвали возможные места начала Третьей мировой войны
Военный эксперт назвал регионы, где в 2019 году может начаться Третья мировая война.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
В общевойсковой армии ВВО в Бурятии определились лучшие соединения и подразделения
Командующий общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия, генерал-майор Михаил Носулев наградил командиров соединений и воинских частей кубками и ценными подарками, выразил особую благодарность военнослужащим, принимавших участие в маневрах «Восток-2018» и международном российско-монгольском учении «Селенга-2018», где военнослужащие проявили высокий уровень боевой подготовки.
Обновлено вчера в 01:25