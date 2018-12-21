с чего всё началось

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Армия и оружие Армия и оружие Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.

Армия и оружие Армия и оружие Иран начал военные учения в районе Ормузского пролива

Армия и оружие Армия и оружие Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике 25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе, когда три корабля нарушили границу России.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили, когда состоится первый полет Ил-112В Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Украина сообщила об обстрелах в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие В МИД Ирана отреагировали на решение США вывести войска из Сирии Решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии прокомментировали в МИД Ирана.

Армия и оружие Армия и оружие Взрыв самой мощной американской авиабомбы показали на видео Следует уточнить, что в испытаниях американских бомб были задействованы одни из самых мощных американских бомбардировщиков – B-2 «Spirit», которые, впрочем, являются и одними из самых дорогих самолётов на планете, зачастую называемыми «золотыми бомбардировщиками», так как стоимость каждого из них составляет порядка 2 млрд. долларов.

Армия и оружие Армия и оружие Испания предложила Южной Корее обменяться военными самолетами Испания предложила Южной Корее совершить своего рода "военно-воздушный бартер" - поставить нужные корейцам крупные военно-транспортные самолеты А 400М в обмен на тренировочные самолеты КТ-1 и ТА-50, которые Сеул активно продвигает на международном рынке.

Армия и оружие Армия и оружие Иран рассказал про новейшие средства связи собственной разработки По словам министра обороны, продемонстрированные технические средства собственной разработки являются наглядным примером достижений экономики сопротивления и отечественной военной промышленности под давлением экономических санкций со стороны западных стран.

Армия и оружие Армия и оружие Американские СМИ назвали возможные места начала Третьей мировой войны Военный эксперт назвал регионы, где в 2019 году может начаться Третья мировая война.