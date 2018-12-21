с чего всё началось

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP С недавних пор в Сети можно найти видео, на которых запечатлены испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль уверен в своей безопасности и без американских военных в Сирии По словам главы израильского генштаба Гади Айзенкота, Израиль на протяжение десятилетий обеспечивал свою безопасность в одиночку.

Армия и оружие Армия и оружие Индия испытала ракету «Агни-4», способную нести ядерный заряд Индия в воскресенье провела очередное успешное испытание баллистической ракеты "Агни-4", способной нести ядерный заряд, говорится в полученном РИА Новости сообщении индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, находится в подчинении минобороны страны).

Армия и оружие Армия и оружие Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие МВД Британии: исламисты планируют теракты в аэропортах Европы О росте угрозы со стороны Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, планирующихся исламистами терактах в аэропортах и самолетах, находящихся в Европе, заявил заместитель руководителя МВД Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес, 23 декабря передает The Sunday Times.

Армия и оружие Армия и оружие Определена дата первого полета транспортного самолета Ил-112В Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.

Армия и оружие Армия и оружие Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.

Армия и оружие Армия и оружие Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Армия и оружие Армия и оружие Около 300 тысяч сирийских беженцев вернулись из Турции на родину Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Турции, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Армия и оружие Армия и оружие Иран начал военные учения в районе Ормузского пролива