Армия и оружие
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из СирииГазета.Ru01:59
Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Газета.Ru01:59
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с чего всё началось
Перед тем как объявить о решении вывести американских военных из Сирии, президент США Дональд Трамп поговорил со своим турецким коллегой и союзником по НАТО Реджепом Эрдоганом по телефону и предупредил его об этом, сообщает The Washington Post.РБК03:36
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Американские СМИ рассказали о «катастрофе» после разговора Трампа и Эрдогана о Сирии
Взгляд.рувчера в 21:18
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