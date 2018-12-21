с чего всё началось

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

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Армия и оружие Армия и оружие Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-IV

Армия и оружие Армия и оружие Опубликованы кадры посадки истребителей в Севастополе В Сети появилось видео приземления двух российских истребителей Су-30М2 на крымском аэродроме Бельбек в Севастополе.

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Армия и оружие Армия и оружие Военный корабль Венесуэлы прогнал судно ExxonMobil от берегов Гайаны Военный корабль Венесуэлы прервал работу по добыче нефти научно-исследовательского судна Ramform Tethys, нанятого американской нефтедобывающей компанией ExxonMobil, сообщило 22 декабря информагентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР Украинские силовики могут использовать для провокации на химических предприятиях Донбасса боеприпасы ракетного комплекса, аналогичные производимым только в ДНР.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили, когда состоится первый полет Ил-112В Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Американская артиллерия собралась «перегнать» Россию Догнать и перегнать Россию – задача артиллерии США В статье американского военного эксперта Криса Осборна («Warrior Maven») утверждается, что вооруженными силами США достигнуты новые вершины в развитии артиллерийских орудий.

Армия и оружие Армия и оружие Иран начал военные учения в районе Ормузского пролива Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) начал военные учения в районе острова Кешм, находящегося в Ормузском проливе, сообщает 23 декабря Press-TV.

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Армия и оружие Армия и оружие Около 300 тысяч сирийских беженцев вернулись из Турции на родину Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Турции, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Армия и оружие Армия и оружие Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике 25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе, когда три корабля нарушили границу России.

Армия и оружие Армия и оружие В Армении минометчики ЮВО совершенствуют контрбатарейную стрельбу Всего к проведению контрбатарейных стрельб из минометов в Армении привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексов разведки и беспилотных летательных аппаратов.