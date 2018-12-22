Армия и оружие
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из СирииГазета.Ru01:59
Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Газета.Ru01:59
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У меня только что был долгий и продуктивный разговор с президентом Эрдоганом из Турции. Мы обсудили ИГИЛ, совместное участие в Сирии, а также медленный и скоординированный вывод войск США из этого района. Спустя долгие годы они возвращаются домой.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 12:14
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