Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
Газета.Ru
01:59

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Газета.Ru01:59
Дональд Трамп
У меня только что был долгий и продуктивный разговор с президентом Эрдоганом из Турции. Мы обсудили ИГИЛ, совместное участие в Сирии, а также медленный и скоординированный вывод войск США из этого района. Спустя долгие годы они возвращаются домой.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 12:14

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