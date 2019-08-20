с чего всё началось

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Политика В команде Зеленского решили сохранить одного старого министра Депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что в новом правительстве Украины останется один министр из команды бывшего президента Петра Порошенко.

Хоккей Веренски надеется подписать контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски хочет подписать трёхлетний контракт с клубом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.

Политика Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Футбол Олимпиакос — Краснодар 4:0 Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Религия РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.

Кино Рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира возглавил Дуэйн Джонсон За период с 1 июня 2018 года и 1 июня 2019 года актёр заработал $ 89 400 000.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Политика Путин встретится с главами угледобывающих регионов Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.

Происшествия Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Авто Mercedes-Benz представит в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist Компания Mercedes-Benz Vans на Международной выставке «Комтранс» в сентябре представит новый премиальный микроавтобус Sprinter Tourist.

Политика Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях «Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.

Здоровье Нарколог рассказал, почему в России стали меньше пить алкоголь Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о динамике потребления алкоголя в стране.

Футбол «Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком» По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».

Транспорт Пулково предупредил «Россию» о прекращении обслуживания Оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» предупредил авиакомпанию «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») о прекращении обслуживания рейсов в связи с накопившимся долгом в 123 миллиона рублей.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Авто Toyota Land Cruiser может покинуть авторынок США Заявление, кажется, предполагает, что Land Cruiser не исчезнет в ближайшее время.