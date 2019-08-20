с чего всё началось

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Политика Трамп решил отменить право на гражданство по рождению Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.

Политика Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8 Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Политика В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу 17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.

Политика Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.

Политика Лавров обсудил с Маасом тему освещения митингов в Москве немецкими СМИ 8 августа в МИД была вызвана поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Культура Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики Впервые на публике новую фигуру выполнит пилотажная группа «Первый полет» на спортивных самолетах Як-52 во время авиасалона МАКС-2019.

Футбол Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом» Стал известен состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Энергетика Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Шоу-бизнес Екатерина Архарова выписалась из роддома 15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».

Футбол Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива» Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.

Баскетбол Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.

Гаджеты Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).