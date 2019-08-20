Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки ГренландииВедомости 08:11

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать187
с чего всё началось
Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post
 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости08:11

Подробнее о событии

Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

URA.Ru07:32

WP: администрация Трампа хотела предложить за Гренландию $600 млн в год

ТАСС06:56

WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию

РИА Новости08:33

WP назвала возможный размер ежегодных выплат США за Гренландию

RT на русском08:25

СМИ узнали финансовую часть предложения США о покупке Гренландии

РБК07:58

СМИ: США хотели предложить за Гренландию $600 млн в год

Телеканал 360°07:40

Трамп хотел купить Гренландию за $600 млн в год

Газета.Ru09:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн

Гренландию будут покупать частями

Вести.UZ10:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
Политика

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Политика

Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8

Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:48
Политика

В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона

Обновлено в 05:15
Политика

Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео

Обновлено в 02:08
Политика

Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия

В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Обновлено в 07:58
Политика

Лавров обсудил с Маасом тему освещения митингов в Москве немецкими СМИ

8 августа в МИД была вызвана поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески.
Обновлено в 12:38
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Культура

Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики

Впервые на публике новую фигуру выполнит пилотажная группа «Первый полет» на спортивных самолетах Як-52 во время авиасалона МАКС-2019.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Футбол

Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»

Стал известен состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Обновлено в 13:51
Энергетика

Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро

Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт

По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова выписалась из роддома

15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.
Обновлено в 07:00
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе

Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
Обновлено в 12:07
Футбол

Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»

Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Баскетбол

Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира

Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Адвокатов сестер Хачатурян заподозрили в организации убийства

Обновлено в 11:43
Гаджеты

Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное