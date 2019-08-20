с чего всё началось

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Космос Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.

Авто Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Армия и оружие Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний США провели первое испытание ракеты средней дальности наземного базирования после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кино Актриса Александра Назарова скончалась Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой во вторник, 20 августа.

Кино Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.

Здоровье Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.

Политика Макрон назвал условие возвращения России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине.

Общество В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора» В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.

Фигурное катание Россиянин ударил партнершу кулаком по лицу на чемпионате мира по танго Российскую пару Кирилла Паршакова и Анну Гудыно дисквалифицировали на чемпионате мира по танго, когда партнер ударил партнершу кулаком в лицо после выступления, пишет издание Clarin.

Политика Путин рассказал о «мертвых душах» на выборах в Мосгордуму Президент России Владимир Путин назвал фальсификацией появление в подписных листах кандидатов в Мосгордуму фамилий умерших людей.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro получит модуль NFC Источники уверены, что этим старшая модель отличаться от Redmi Note 8 и Redmi 8. Ранее сообщалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели.

Шоу-бизнес Сын посоветовал Максиму Галкину, где прятаться от папарацци Сегодня в микроблоге шоумена появилось новое видео, героями которого стали Лиза и Гарри. Гарри рыл в песке на пляже глубокую яму.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Трамп решил отменить право на гражданство по рождению Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.

Космос Бывший конгрессмен предложил наградить первых создателей базы на Луне Известный политический деятель США Ньют Гингрич заявил, что для экономии государственных средств было бы разумно предложить денежный приз первым учредителям базы на поверхности Луны.

Игры Denuvo создала новую DRM-защиту для игр на мобильных платформах Компания Denuvo создала и презентовала новую DRM-защиту для игр, функционирующих на мобильных платформах.

Авто Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5 Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Происшествия В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.