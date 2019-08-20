Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки ГренландииВедомости 08:11
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.РИА Новости08:11
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