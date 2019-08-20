с чего всё началось

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Один в один: сестру Ольги Бузовой затравили за подражательство Анна Бузова повторила образ знаменитой сестры. Не секрет, что сестры Бузовы — Ольга и Анна — с недавних пор конфликтуют.

Авто Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5 Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.

Политика Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.

Происшествия СБУ снова инсценировала заказное убийство СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.

Происшествия Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.

Кино Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой 79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.

Шоу-бизнес Ким Кардашян похвасталась храбростью младшей дочери Известная американская модель Ким Кардашян похвасталась в Instagram своей младшей дочерью Чикаго.

Армия и оружие Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».

Футбол Круговой рассказал, когда принял решение перейти в «Зенит» Новичок «Зенита», защитник Данил Круговой в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что принял решение перейти в питерскую команду после беседы с генеральным директором сине-бело голубых Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком.

Политика Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.

Политика В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу 17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.

Футбол Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива» Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.

Политика Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.

Общество За месяц восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки незарегистрированных препаратов За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств, заявила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.

Шоу-бизнес Сын посоветовал Максиму Галкину, где прятаться от папарацци Сегодня в микроблоге шоумена появилось новое видео, героями которого стали Лиза и Гарри. Гарри рыл в песке на пляже глубокую яму.

Авто Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6 «Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.

Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Кино Человек-паук покидает киновселенную Marvel Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

Происшествия Врачей архангельской больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском Врачей Архангельской областной больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском.

Наука Segway-Ninebot создала самоуправляемый беспилотный электросамокат Инженеры компании Segway-Ninebot создали электрический самокат, который умеет самостоятельно приезжать на зарядную станцию.

Происшествия В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.