с чего всё началось

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Происшествия В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Политика Трамп поддержал возвращение России в G8 Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Армия и оружие Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.

Футбол КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 710 тысяч рублей Московский "Спартак" по итогам дерби оштрафован на 350 тысяч рублей, ЦСКА – на 360 тысяч, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего Рабочего заблокировало в шахте в Свердловской области при обрушении горной породы.

Кино Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

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Общество Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11 Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.

Общество Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России Жителей европейской части России предстоящий сентябрь порадует бабьим летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 21 августа.

Экономика Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.

Происшествия При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции.

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Армия и оружие Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.