с чего всё началось

Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).

WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства

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