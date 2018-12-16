Политика

WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства
РБК
12:59

Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).
РБК12:59
с чего всё началось
Белый дом и ряд федеральных агентств США приступили к заблаговременной подготовке приостановки работы федерального правительства на фоне борьбы американского президента Дональда Трампа и демократов в конгрессе по вопросу строительства стены на южной границе страны, пишет The Washington Times
 со ссылкой на источники в администрации.
Газета.Ru11:33

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