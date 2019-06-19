Армия и оружие
WP узнала о переданном Ирану предостережении ПомпеоРБК 03:09
Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было. Прежде таких конкретных предупреждений в адрес Тегерана не звучало, замечает газета.
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