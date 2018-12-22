Как отмечает WP, что этот телефонный разговор стал причиной "катастрофичных событий даже по меркам Вашингтона времен правления Трампа". Так, по данным газеты, именно после этого разговора ушел в отставку Мэттис, которому сам президент ранее дал несколько месяцев, чтобы подготовить решение по Сирии.

WP: разговор Трампа и Эрдогана о Сирии привел к «катастрофе»

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