Армия и оружие
Как отмечает WP, что этот телефонный разговор стал причиной "катастрофичных событий даже по меркам Вашингтона времен правления Трампа". Так, по данным газеты, именно после этого разговора ушел в отставку Мэттис, которому сам президент ранее дал несколько месяцев, чтобы подготовить решение по Сирии.
РИА Новостивчера в 18:38
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WP: именно разговор Трампа и Эрдогана привел к выводу войск из Сирии
Комсомольская правдавчера в 23:37
Американские СМИ рассказали о «катастрофе» после разговора Трампа и Эрдогана о Сирии
Взгляд.рувчера в 21:18
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео с учений Ту-160 и Ту-95
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты
В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
Новый катер появился в украинской флотилии на Азовском море
Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 появился у мариупольского отряда морской охраны государственной погранслужбы Украины.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
Иран начал военные учения в районе Ормузского пролива
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике
25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе, когда три корабля нарушили границу России.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
Никто не помешает Анкаре провести операцию в Сирии — МИД Турции
В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс жд составов с танками ВСУ
По сообщению начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчия, накануне на железнодорожную станцию в Донбассе под названием Рубежное прибыло сразу два состава с танками и другими боевыми машинами, принадлежащих украинской армии.
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие
Минобороны получит от «Созвездия» единую систему управления войсками
Концерн «Созвездие», входящий в «Росэлектронику», заключил длительное соглашение на поставку Минобороны РФ единой системы управления армией в тактическом звене.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
В МИД Ирана отреагировали на решение США вывести войска из Сирии
Решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии прокомментировали в МИД Ирана.
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Взрыв самой мощной американской авиабомбы показали на видео
Следует уточнить, что в испытаниях американских бомб были задействованы одни из самых мощных американских бомбардировщиков – B-2 «Spirit», которые, впрочем, являются и одними из самых дорогих самолётов на планете, зачастую называемыми «золотыми бомбардировщиками», так как стоимость каждого из них составляет порядка 2 млрд. долларов.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Испания предложила Южной Корее обменяться военными самолетами
Испания предложила Южной Корее совершить своего рода "военно-воздушный бартер" - поставить нужные корейцам крупные военно-транспортные самолеты А 400М в обмен на тренировочные самолеты КТ-1 и ТА-50, которые Сеул активно продвигает на международном рынке.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Коротченко: в случае войны с РФ «Калибры» уничтожат основные силы ВСУ
За несколько часов будут нанесены удары по основным силам ВСУ дистанционным оружием, в том числе «Калибрами», которые уничтожат штабы, основные командные пункты и аэродромы военной авиации, заключил Коротченко.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
С дальним прицелом: как в России придумали бомбардировщики
23 декабря 1914 года император Николай II подписал указ о создании отдельной эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», что положило начало отечественной дальней бомбардировочной авиации.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
AP: военный корабль Венесуэлы сблизился с судном ExxonMobil у берегов Гайаны
Военный корабль Венесуэлы сблизился с судном, зафрахтованным нефтедобывающей корпорацией ExxonMobil, в водах около побережья Гайаны, часть территории которой оспаривает Каракас.
Обновлено вчера в 20:03