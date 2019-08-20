с чего всё началось

Американская администрация обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в бессрочное владение, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию

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