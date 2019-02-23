WP: беспилотник «Калашникова» может изменить мирГазета.Ru 10:18

с чего всё началось

Ранее самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат представили на международной военной выставке в Абу-Даби. Беспилотный летательный аппарат KYB от концерна "Калашников" способен изменить мир и произведет революцию в военном деле.

Политика Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Гаджеты Huawei представила складной смартфон за $2600 В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает корреспондент РБК.

Авто Назван ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков Пусть 23 февраля уже прошло, но никогда не поздно составить список самых мужских автомобилей.

Общество В С.-Петербурге прошел митинг памяти Бориса Немцова На акцию на площади Ленина у Финляндского вокзала пришло больше тысячи человек. люди держали плакаты "Власть убила Немцова", "Заказчиков к суду" и "Помним".

Политика Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29 Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".

Армия и оружие Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в июне Первый десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны России до конца июня 2019 года.

Происшествия В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.

Армия и оружие Из-за Су-27 российского посла вызвали в МИД Швеции Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД этой страны в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели над Балтийским морем.

Шоу-бизнес Режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации, медики ввели его в искусственную кому, сообщила РБК его жена Галина Данелия.

Политика Помпео не исключил военной операции в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле и назвал президента страны Николаса Мадуро "больным тираном" .

Происшествия В США разбился Boeing 767, выживших нет Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.

Происшествия Золотые часы украли у студента в центре Москвы Золотые наручные часы более чем за один миллион рублей украли у студента третьего курса в ресторане в центре Москвы.

Спорт Кулижников выиграл золото на ЧМ в спринтерском многоборье в Херенвене Россиянин Павел Кулижников одержал победу в спринтерском многоборье на чемпионате мира в голландском Херенвене по итогам всех забегов.

Единоборства Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.

Политика Повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit пройдет до 12 марта Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit состоится в период до 12 марта.

Политика Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.

Спорт Российский фигурист Коляда выиграл турнир в Таллине За исполнение короткой и произвольной программ М.Коляда получил 233,75 баллов.

Политика Запашный отреагировал на обвинения Серебрякова в адрес России Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный отреагировал на заявление актера Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала конфликты" в ряде стран.