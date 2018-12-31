Политика
Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post. По данным издания, с 2007 года Уилан регулярно приезжал в Россию.
РИА Новостивчера в 21:07
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Политика
NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) несмотря на критику некоторых представителей вашингтонского истеблишмента продолжает подготовку визита в Соединённые Штаты руководителя российской корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Политика
На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России
Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Политика
Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»
Обновлено в 02:11
Политика
В США применили слезоточивый газ против мигрантов
В службе охраны границ заявили, что применили слезоточивый газ против мигрантов, кидавшихся камнями и мешавшим агентам, которые проводили детей через границу.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета
Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в палате представителей и сенате для обсуждения шатдауна — приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина
"В ходе встречи нового президента с главами делегаций, прибывших для участия в инаугурации, состоялась беседа Болсонару с председателем Госдумы Володиным, в ходе которой председатель Госдумы передал поздравление и слова приветствия от президента России Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе Госдумы.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Зеленский второй раз за сутки обратился к украинцам
Обновлено вчера в 15:08
Политика
В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху
Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Кто на Украине победил в борьбе за «томос»
15 декабря с.г. в Киеве состоялся первый акт действа, которое в целом можно охарактеризовать как некое реалити-шоу под названием «Битва интриганов» экуменистического масштаба, сохранявший загадку для широкой публики практически до его завершения вследствие упорной закулисной борьбы его участников.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Испытания «Авангарда» вынуждают США догонять Россию
Испытание Россией гиперзвукового комплекса «Авангард» заставляет США заниматься разработкой подобных систем, хотя они и не столь ценны для американской армии.
Обновлено в 02:25