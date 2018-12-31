Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post. По данным издания, с 2007 года Уилан регулярно приезжал в Россию.

WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство

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Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.

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