Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в СШАГазета.Ru вчера в 21:23
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Защитник сборной России Никита Задоров ответил на вопрос о разнице в правилах игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), таких как чемпионат мира.
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Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
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Политика
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Четыре автомобиля сгорели в «новой Москве»
Пожарные потушили четыре горевших легковых автомобиля в поселке Ватутинки в «новой Москве».
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Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
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Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
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Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
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Авто
Компания Seat представила сразу три новых электрокара
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Обновлено вчера в 08:20
Экономика
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Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол
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Общество
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Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
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Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения
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Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
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