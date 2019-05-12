Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в СШАГазета.Ru вчера в 21:23

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт США

Коммерсантъ02:36

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Газета.Ruвчера в 21:23

СМИ: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

ТК Звезда00:02

СМИ: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Life.ruвчера в 21:56

WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутренний конфликт США

РБКвчера в 21:43

СМИ рассказали о попытке втянуть Зеленского в дела США

News.ru00:18

WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

ТАССвчера в 21:06
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Четыре автомобиля сгорели в «новой Москве»

Пожарные потушили четыре горевших легковых автомобиля в поселке Ватутинки в «новой Москве».
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Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
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Скончался олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков

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На маршруте между Петербургом и Кировском будут ходить новые автобусы на природном газе, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти в воскресенье, 12 мая.
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Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
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Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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