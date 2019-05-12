WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в СШАГазета.Ru вчера в 21:23

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

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