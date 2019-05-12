WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в СШАГазета.Ru вчера в 21:23

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Общество Изменены правила получения детских пособий До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.

Экономика В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.

Единоборства Стал известен следующий соперник Мэнни Пакьяо Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с чемпионом WBA Super Китом Турманом 20 июля.

Общество «На улицах полно психов». Американцев рассорило их же оружие Массовые убийства, расстрелы в школах, несчастные случаи, семейные скандалы с летальным исходом — вопрос о личном оружии в последние годы в США особенно обострился.

Политика Китай ответит США на повышение пошлин Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.

Политика В Литве стартовали президентские выборы В Литве началось голосование на президентских выборах.

Общество Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.

Общество Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.

Политика Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию Глава Госдепартамента США собирается обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

Происшествия В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе М8 "Холмогоры" в Переславском районе Ярославской области, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Наука В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.

Политика Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.

Политика Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.

Общество Майская скрепофобия В других случаях автор статьи неоднократно и вслух (и никто за язык не тянул) возлагал свои надежды на 6-й флот США, который вот-вот придет и порядок наведет.

Политика Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин Президент Дональд Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые товары в США.

Политика В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Единоборства Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".

Происшествия В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.

Наука На Сейшелах вновь возродился вид птиц, вымерший 136 тыс. лет назад Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).

Музыка Лазарев пообещал удалиться из соцсетей после Евровидения Российский певец Сергей Лазарев заявил, что откажется от социальных сетей после вокального конкурса Евровидение-2019.