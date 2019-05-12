Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в СШАГазета.Ru вчера в 21:23
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
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До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
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Стал известен следующий соперник Мэнни Пакьяо
Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с чемпионом WBA Super Китом Турманом 20 июля.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
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Астропрогноз на 12 мая, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
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Футбол
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Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
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«На улицах полно психов». Американцев рассорило их же оружие
Массовые убийства, расстрелы в школах, несчастные случаи, семейные скандалы с летальным исходом — вопрос о личном оружии в последние годы в США особенно обострился.
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Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено 10 мая в 06:07
Политика
В Литве стартовали президентские выборы
В Литве началось голосование на президентских выборах.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции
Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено.
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Общество
Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро
Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Политика
Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию
Глава Госдепартамента США собирается обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено в 01:29
Космос
Прошло испытание прототипа будущего межзвездного зонда
Обновлено 10 мая в 19:40
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе М8 "Холмогоры" в Переславском районе Ярославской области, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 15:44
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией
Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
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Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину
Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев.
Обновлено вчера в 02:51
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Общество
Майская скрепофобия
В других случаях автор статьи неоднократно и вслух (и никто за язык не тянул) возлагал свои надежды на 6-й флот США, который вот-вот придет и порядок наведет.
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Теннис
Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин
Президент Дональд Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые товары в США.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
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В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне
Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Наука
На Сейшелах вновь возродился вид птиц, вымерший 136 тыс. лет назад
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Музыка
Лазарев пообещал удалиться из соцсетей после Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев заявил, что откажется от социальных сетей после вокального конкурса Евровидение-2019.
Обновлено в 01:40
Общество
Под Астраханью обнаружено захоронение богатого сарматского воина
В Астраханской области археологи обнаружили захоронение богатого сарматского воина. Останкам примерно две тысячи лет.
Обновлено вчера в 19:50