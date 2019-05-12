WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в СШАГазета.Ru вчера в 21:23

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Происшествия В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Футбол «Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Политика Адвокат Трампа передумал ехать на Украину Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани передумал ехать на Украину, куда планировал отправиться в ближайшие дни.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.

Авто Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.

Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.

Общество Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.

Политика В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Музыка Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения» Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».

Футбол «Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг» Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Происшествия СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.

Здоровье 3 продукта, которые не насыщают Не стоит использовать эти продукты в качестве перекуса – после их употребления чувство голода возникнет очень быстро и заставит съесть дополнительную порцию калорий.