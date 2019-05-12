Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в СШАГазета.Ru вчера в 21:23

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт США

Коммерсантъ02:36

СМИ рассказали о попытке втянуть Зеленского в дела США

News.ru00:18

WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

ТАССвчера в 21:06

СМИ: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Life.ruвчера в 21:56

WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутренний конфликт США

РБКвчера в 21:43

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Газета.Ruвчера в 21:23

СМИ: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

ТК Звезда00:02
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
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Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
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Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи

В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
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В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

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«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом.
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Адвокат Трампа передумал ехать на Украину

Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани передумал ехать на Украину, куда планировал отправиться в ближайшие дни.
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Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить

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Хоккей

Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей

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Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
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МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
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Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
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The Atlantic Council (США): почему нам нельзя забывать об Украине (Atlantic Council)

Именно поэтому модернизация государства во многих странах занимает так много времени — по сути, это образовательный проект.
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В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество

Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.
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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

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Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
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Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».
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«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»

Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 11:46
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Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
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Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

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СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.
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Не стоит использовать эти продукты в качестве перекуса – после их употребления чувство голода возникнет очень быстро и заставит съесть дополнительную порцию калорий.
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Япония представила самый быстрый в стране поезд

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