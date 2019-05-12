Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в СШАЭкономика сегодня 04:28

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post. На этой неделе адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.
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Зеленский не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США

Газета.Ru10:55

WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт США

Коммерсантъ02:36

WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутренний конфликт США

РБКвчера в 21:43

СМИ: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

ТК Звезда00:02

СМИ: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Life.ruвчера в 21:56

СМИ рассказали о попытке втянуть Зеленского в дела США

News.ru00:18

WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

ТАССвчера в 21:06
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Футбол

Кокорин получит золотую медаль чемпиона России

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
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В Мьянме пассажирский лайнер успешно сел «на брюхо» после отказа шасси

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Происшествия

На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население

Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

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Ученые рассказали, кто чаще всего сплетничает

Ученые из США провели эксперимент, чтобы выяснить, кто и на какие темы сплетничает чаще всего.
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Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Футбол

Капитан «Зенита» Анюков посвятил победу в РПЛ своему отцу

Обновлено в 15:58
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Экономика

Мобильные платежи в селах растут

По данным Народного банка Китая, мобильные платежи завоевывают все большую популярность в сельских районах Китая, укрепляя тем самым свое доминирующее положение в онлайн-платежах в сельской местности.
Обновлено в 14:39
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Футбол

«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Экономика

Счастливые люди часы наблюдают

Умные браслеты и фитнес-треккеры, которые могут считать шаги, или часы, которые имеют доступ к приложениям для смартфонов и даже могут совершать звонки: эти и подобные гаджеты помогают сделать жизнь удобнее, а потому пользуются все большим спросом.
Обновлено в 14:37
Здоровье

Один из известнейших военных госпиталей Москвы отмечает 100-летие

ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации 17 мая готовится отметить свое столетие.
Обновлено в 11:31
Футбол

Артем Дзюба: «С возрастом становлюсь лучше, как крепкое вино»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба проанализировал, как для него сложился чемпионский сезон петербургской команды.
Обновлено в 16:36
Авто

Спецсерию Bentley Bentayga подготовили для элитной рыбалки

Тюнеры из компании Mulliner преобразовали люксовый кроссовер Bentley Bentayga.
Обновлено вчера в 14:31
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж

26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Напомним, что у Мишель отличные отношения с отцом.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
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