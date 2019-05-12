Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в СШАЭкономика сегодня 04:28
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post. На этой неделе адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.
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Футбол
Кокорин получит золотую медаль чемпиона России
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:38
Наука
Ученые рассказали, кто чаще всего сплетничает
Ученые из США провели эксперимент, чтобы выяснить, кто и на какие темы сплетничает чаще всего.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Футбол
Капитан «Зенита» Анюков посвятил победу в РПЛ своему отцу
Обновлено в 15:58
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Экономика
Мобильные платежи в селах растут
По данным Народного банка Китая, мобильные платежи завоевывают все большую популярность в сельских районах Китая, укрепляя тем самым свое доминирующее положение в онлайн-платежах в сельской местности.
Обновлено в 14:39
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Футбол
«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Экономика
Счастливые люди часы наблюдают
Умные браслеты и фитнес-треккеры, которые могут считать шаги, или часы, которые имеют доступ к приложениям для смартфонов и даже могут совершать звонки: эти и подобные гаджеты помогают сделать жизнь удобнее, а потому пользуются все большим спросом.
Обновлено в 14:37
Здоровье
Один из известнейших военных госпиталей Москвы отмечает 100-летие
ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации 17 мая готовится отметить свое столетие.
Обновлено в 11:31
Футбол
Артем Дзюба: «С возрастом становлюсь лучше, как крепкое вино»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба проанализировал, как для него сложился чемпионский сезон петербургской команды.
Обновлено в 16:36
Авто
Спецсерию Bentley Bentayga подготовили для элитной рыбалки
Тюнеры из компании Mulliner преобразовали люксовый кроссовер Bentley Bentayga.
Обновлено вчера в 14:31
Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж
26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Напомним, что у Мишель отличные отношения с отцом.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44