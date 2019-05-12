Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в СШАЭкономика сегодня 04:28

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post. На этой неделе адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.
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Зеленский не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США

Газета.Ru10:55

WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

ТАССвчера в 21:06

СМИ рассказали о попытке втянуть Зеленского в дела США

News.ru00:18

СМИ: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

ТК Звезда00:02

СМИ: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Life.ruвчера в 21:56

WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутренний конфликт США

РБКвчера в 21:43

WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт США

Коммерсантъ02:36
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

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Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
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В Литве завершилось голосование на выборах президента

Обновлено в 13:21
Общество

Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Политика

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Обновлено в 10:43
Футбол

Артём Дзюба: «Сказали, что должны быть предложения из Англии»

Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Мошенники наживаются на имени мамы Децла

Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.
Обновлено в 12:00
Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» должен поблагодарить «Ливерпуль» за победу в АПЛ

Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Музыка

Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой

В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Культура

В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»

Обновлено 10 мая в 10:25
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Спартак» взял верх над «Уфой» в чемпионате России

Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".
Обновлено в 11:26
Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Политика

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

Обновлено в 12:25
Хоккей

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Волгограде горят частный дом и ангар

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Финансы

Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев

Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Софья Каштанова впервые показала сына

Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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