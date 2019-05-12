WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в СШАЭкономика сегодня 04:28

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post. На этой неделе адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

Футбол Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.

Общество Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.

Шоу-бизнес Мошенники наживаются на имени мамы Децла Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.

Музыка Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.

Музыка «Евровидение-2019» началось в Израиле Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Футбол «Спартак» взял верх над «Уфой» в чемпионате России Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".

Происшествия Взорвавшийся дом скорее всего снесут Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.

Путешествия Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.

Хоккей Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).

Происшествия В Волгограде горят частный дом и ангар Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Армия и оружие Украинские военные отработали захват судов в открытом море Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.

Шоу-бизнес Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова побрилась налысо 12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.

Шоу-бизнес Софья Каштанова впервые показала сына Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.

Армия и оружие Зенитная система С-300 замечена в США В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.