Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в СШАЭкономика сегодня 04:28
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post. На этой неделе адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.
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Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
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Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.
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Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
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В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
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Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".
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Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
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Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
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В Волгограде горят частный дом и ангар
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
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Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
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Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше
Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
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Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев
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Обновлено в 13:00
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Софья Каштанова впервые показала сына
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Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
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Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
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На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
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