WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в СШАЭкономика сегодня 04:28

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post. На этой неделе адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

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