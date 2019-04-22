Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефтиКоммерсантъ 02:54
О новых санкциях американский госсекретарь Майк Помпео объявит сегодня, 22 апреля, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Упомянутый пакет санкций против Ирана был введен в ноябре 2018 года. Тогда США сделали исключение для восьми стран, которым разрешили покупать иранскую нефть.
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Главный диетолог Москвы рассказала об угрозе продуктов с упаковкой
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Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка
Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
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Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру
В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
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Происшествия
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Депутат Госдумы назвал Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными
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Обновлено в 08:51
Политика
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Обновлено в 01:22
Недвижимость
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Авто
Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России
Обновлено в 10:20
Транспорт
Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
СМИ утверждают, что принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом
В СМИ в понедельник появилась информация о том, что британские принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом.
Обновлено в 07:56
Политика
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Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке
Обновлено в 06:48
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
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Обновлено в 09:53
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Футбол
ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с победой в чемпионате Греции
ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Понтуса Вернблума, ныне выступающего за ПАОК, с победой в чемпионате Греции.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск
Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Хоккеист «Виннипега» Киселевич получил вызов в сборную России на ЧМ
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Богдан Киселевич получил вызов в сборную России для участия в чемпионате мира - 2019.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21