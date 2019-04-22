Политика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефтиКоммерсантъ 02:54

О новых санкциях американский госсекретарь Майк Помпео объявит сегодня, 22 апреля, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Упомянутый пакет санкций против Ирана был введен в ноябре 2018 года. Тогда США сделали исключение для восьми стран, которым разрешили покупать иранскую нефть.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США объявили об отказе от поблажек для импортеров иранской нефти

РБК09:14

Администрация США решила свести экспорт иранской нефти к нулю

Известия09:05

Трамп заявил, что страны ОПЕК компенсируют с запасом сокращение объемов иранской нефти

ПРАЙМ10:08

США окончательно запретили покупать иранскую нефть

Российская газета08:57

США больше не будут выводить другие страны из-под иранских «нефтяных» санкций

ТАСС08:47

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

Газета.Ru08:44

Госдепартамент США, по некоторым данным, сегодня официально объявит о полном запрете на покупку иранской нефти

Эхо Москвы05:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Здоровье

Главный диетолог Москвы рассказала об угрозе продуктов с упаковкой

Главный диетолог Москвы подчеркнула, что острая скорлупа или твердая кожура могут повредить слизистую оболочку и поранить внутренние органы.
Обновлено в 07:05
Энергетика

Цены на нефть взлетели почти на 3%

22 апреля с начала торгов цены взлетели почти на 3%, преодолев отметку $74, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка

Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Политика

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Политика

Депутат Госдумы назвал Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными

Самый молодой член нижней палаты парламента, депутат Государственной думы Василий Власов сказал, что Comedy Club и «Наша Russia» — отвратительные программы.
Обновлено в 08:51
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Политика

Зеленского пригласили приехать в Крым

Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы понять и признать выбор жителей полуострова, который они сделали в пользу России, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 01:22
Недвижимость

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Авто

Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России

Обновлено в 10:20
Транспорт

Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

СМИ утверждают, что принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом

В СМИ в понедельник появилась информация о том, что британские принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом.
Обновлено в 07:56
Политика

Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Общество

В московских парках заработали пункты проката велосипедов и самокатов

Обновлено в 09:16
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

Обновлено в 06:48
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Футбол

ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с победой в чемпионате Греции

ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Понтуса Вернблума, ныне выступающего за ПАОК, с победой в чемпионате Греции.
Обновлено в 09:49
Политика

Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400

Обновлено в 02:33
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск

Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Хоккей

Хоккеист «Виннипега» Киселевич получил вызов в сборную России на ЧМ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Богдан Киселевич получил вызов в сборную России для участия в чемпионате мира - 2019.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное