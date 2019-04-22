Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефтиКоммерсантъ 02:54
О новых санкциях американский госсекретарь Майк Помпео объявит сегодня, 22 апреля, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Упомянутый пакет санкций против Ирана был введен в ноябре 2018 года. Тогда США сделали исключение для восьми стран, которым разрешили покупать иранскую нефть.
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Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
«Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей
Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Музыка
Канье Уэст провел пасхальную службу
На музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии рэпер Канье Уэст провел пасхальную службу, а также представил новую песню Water.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько
Похоже, миллионы украинцев выбрали Зеленского, просто перепутав его с Голобородько.
Обновлено вчера в 19:10
Гаджеты
Названы распространенные ошибки, которые выведут смартфон из строя
Эксперты назвали самые распространенные ошибки пользователей, допускаемые при использовании смартфона.
Обновлено вчера в 18:08
Транспорт
Дорожные знаки в России станут меньше
Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:01
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Армия и оружие
Шри-Ланка пережила крупнейшую террористическую атаку
Обновлено вчера в 15:04
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова назвал следующего чемпиона UFC из России
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что Ислам Махачев станет следующим обладателем титула организации из России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:14
Общество
В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»
Обновлено в 03:11
Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Общество
«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей
Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Игры
Озвучена дата релиза игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Белорусский лидер Александр Лукашенко утром в понедельник, 22 апреля, направил свои поздравления актеру и политику Владимиру Зеленскому в связи с победой во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 02:53
Транспорт
Минтранс разрабатывает новую методику учета задержек авиарейсов
Министерство транспорта РФ занимается разработкой нового метода учета задержек авиарейсов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Кузбассе женщина впала в кому из-за суши
В Белове женщина впала в кому после того, как поела суши в местном кафе. Пострадавшую госпитализировали в столицу региона.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:08
Политика
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет.
Обновлено вчера в 15:19