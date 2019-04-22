Политика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефтиКоммерсантъ 02:54

О новых санкциях американский госсекретарь Майк Помпео объявит сегодня, 22 апреля, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Упомянутый пакет санкций против Ирана был введен в ноябре 2018 года. Тогда США сделали исключение для восьми стран, которым разрешили покупать иранскую нефть.
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