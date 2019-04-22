Энергетика
WP: США отказались от исключений по иранским санкциямГазета.Ru 19:07
США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, об этом намерен объявить госсекретарь США Майк Помпео. Как отмечается, Помпео потребует от всех стран прекратить импорт иранской нефти.
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