Политика
WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции АссанжаТАСС вчера в 22:25
Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американском Минюсте.
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Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Обновлено вчера в 15:53
Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии
Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено 09 июня в 22:25
Происшествия
Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье
В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Шумков предложил объединить Курганскую и Тюменскую области
По данным СМИ, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, переехавший в соседний регион только в конце 2018 года, выступил с инициативой объединения двух субъектов.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено вчера в 03:00
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Наука
Впервые обнаружены рыбы, которые «задерживают дыхание» под водой
Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые зафиксировали, как рыба "задерживает дыхание" под водой.
Обновлено вчера в 06:06
Культура
«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принца
В понедельник информагентство Artnet сообщило, что 500-летнее полотно находится на яхте саудовского принца Серена стоимостью 500 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено вчера в 19:56
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено вчера в 16:21
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
СБУ инициировала проверку поездки Медведчука и Бойко в РФ
Пресс-служба Службы безопасности Украины распространила сообщение, в котором говорится о проведении проверки в отношении лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в связи с их визитом в Россию.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Тренер с фальшивым дипломом работал с детьми в Кузбассе
Мужчина проработал несколько лет, а потом выяснилось, что диплом о высшем образовании у него поддельный.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Порошенко заявил, что блокады Донбасса нет
Как сообщало ИА REGNUM, политику экономической блокады в отношении республик Донбасса Киев принял в 2014 году.
Обновлено в 00:20
Общество
Скончалась вдова экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна
Вдова бывшего президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщает 11 июня телеканал KBS.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Обновлено вчера в 17:00
Космос
Изменение климата может изменить время летних гроз
Согласно новому исследованию, при климатическом сценарии, где выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться, экстремальные летние грозы в этих районах могут возникать чаще ночью и утром, а не во время обычных дневных периодов.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Стали известны регионы России с самым высоким ростом зарплат
Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено вчера в 23:43
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено вчера в 08:52
Наука
Облик ранних фотографий определили наночастицы
Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено 09 июня в 16:49
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59