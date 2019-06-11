Политика

WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции АссанжаТАСС вчера в 22:25

Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американском Минюсте.
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СМИ сообщили о подаче США запроса на экстрадицию Ассанжа

РБКвчера в 23:45

WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Коммерсантъвчера в 23:29

Минюст США официально попросил Британию выдать Ассанжа

Вести.Ruвчера в 23:17

СМИ: США направили в Британию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

РИА Новостивчера в 22:45

WP: США официально потребовали экстрадиции Ассанжа

Газета.Ruвчера в 22:36

WP: США направили Британии запрос об экстрадиции Ассанжа

RT на русскомвчера в 22:31

WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа

ТАССвчера в 22:25
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