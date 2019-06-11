Политика
WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции АссанжаКоммерсантъ вчера в 23:29
Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник. По его словам, запрос был отправлен в четверг, 6 июня.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:17, Ашберн
Космос
Конец света не исключен: Ученые опасаются «разрыва» Вселенной
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Ранее СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей.
Обновлено в 01:37
Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак
В возрасте от 25 до 34 лет женились 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386 тыс. женщин.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика
«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 22:11
Наука
ИИ поможет врачу выявить аневризму мозга
В результате ИИ научился отмечать полупрозрачным выделением участки, которые считает подозрительными.
Обновлено вчера в 08:45
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА
В составе победителей впервые в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл Кевин Дюрант, однако форвард вновь получил травму.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ
Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 01:43
Экономика
Спрос на недвижимость Кипра со стороны граждан России резко возрос
Со стороны клиентов из России спрос на кипрскую недвижимость в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 01:34
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты
Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Экс-жена Марата Башарова опубликовала милое видео с их маленьким сыном
Экс-жена Марата Башарова опубликовала в личном блоге милое видео с Марселем. Моя нежность 💕 — подписала ролик Елизавета.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Игры
E3 2019 раскрыла массу подробностей о новой консоли Xbox Scarlett
Известные в текущий момент спецификации Scarlett: Процессор: Custom 8 ядер / 16 потоков ZEN 2 GPU: пользовательский NAVI Память: 16 ГБ GDDR6 Хранилище файлов: 1 ТБ NVMe SSD DirectX Raytracing + MS AI Кроме того, в рамках брифинга по Xbox E3 2019 Microsoft объявила, что популярный шутер "Halo Infinite" выйдет вместе с новой консолью Scarlett.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Россияне оказались ненадежными заемщиками
Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обращаться к банку с просьбой о реструктуризации кредита, либо вовсе получали отказ.
Обновлено в 02:01
Футбол
Игрок «Краснодара» Классон получил травму в матче за сборную Швеции
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18