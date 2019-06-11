Политика

WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции АссанжаКоммерсантъ вчера в 23:29

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник. По его словам, запрос был отправлен в четверг, 6 июня.
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СМИ сообщили о подаче США запроса на экстрадицию Ассанжа

РБКвчера в 23:45

WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Коммерсантъвчера в 23:29

WP: США направили Британии запрос об экстрадиции Ассанжа

RT на русскомвчера в 22:31

СМИ: США направили в Британию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

РИА Новостивчера в 22:45

WP: США официально потребовали экстрадиции Ассанжа

Газета.Ruвчера в 22:36

WP узнала, что США направили в Британию запрос об экстрадиции Ассанжа

Интерфаксвчера в 23:16

WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа

ТАССвчера в 22:25
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Космос

Конец света не исключен: Ученые опасаются «разрыва» Вселенной

Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Ранее СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей.
Обновлено в 01:37
Футбол

Мамаев вычислил день своего освобождения

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак

В возрасте от 25 до 34 лет женились 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386 тыс. женщин.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено вчера в 14:17
Энергетика

«Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 22:11
Наука

ИИ поможет врачу выявить аневризму мозга

В результате ИИ научился отмечать полупрозрачным выделением участки, которые считает подозрительными.
Обновлено вчера в 08:45
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА

В составе победителей впервые в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл Кевин Дюрант, однако форвард вновь получил травму.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 22:31
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ

Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 01:43
Экономика

Спрос на недвижимость Кипра со стороны граждан России резко возрос

Со стороны клиентов из России спрос на кипрскую недвижимость в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 01:34
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты

Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы

Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес

Экс-жена Марата Башарова опубликовала милое видео с их маленьким сыном

Экс-жена Марата Башарова опубликовала в личном блоге милое видео с Марселем. Моя нежность 💕 — подписала ролик Елизавета.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

Роскачество проверило детские подгузники

Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Игры

E3 2019 раскрыла массу подробностей о новой консоли Xbox Scarlett

Известные в текущий момент спецификации Scarlett: Процессор: Custom 8 ядер / 16 потоков ZEN 2 GPU: пользовательский NAVI Память: 16 ГБ GDDR6 Хранилище файлов: 1 ТБ NVMe SSD DirectX Raytracing + MS AI Кроме того, в рамках брифинга по Xbox E3 2019 Microsoft объявила, что популярный шутер "Halo Infinite" выйдет вместе с новой консолью Scarlett.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

Россияне оказались ненадежными заемщиками

Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обращаться к банку с просьбой о реструктуризации кредита, либо вовсе получали отказ.
Обновлено в 02:01
Футбол

Игрок «Краснодара» Классон получил травму в матче за сборную Швеции

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
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