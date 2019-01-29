WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программеГазета.Ru 14:17

с чего всё началось

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

Космос Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Гаджеты Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.

Политика Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.

Единоборства Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.

Авто Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.

Происшествия На Филиппинах при взрыве в мечети погибли два человека На филиппинском острове Минданао неизвестный бросил гранату в мечеть, в результате произошедшего погибли не менее двух человек.

Политика В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Экономика Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.

Музыка Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.

Политика Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Поправку подготовила и внесла на рассмотрение лейборист Иветта Купер.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Экономика Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.

Происшествия ФБР не выяснило мотивов стрелка из Лас-Вегаса Как сообщает AP, следователям не удалось установить мотивы стрелка Стивена Пэддока.

Наука В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля Палеоклиматологи из Канады собрали растения в этом регионе и выяснили, что они находились под ледяным слоем как минимум 40 тысяч лет.

Происшествия В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.

Финансы СМИ рассказали о рекордной закредитованности россиян Издание указывает, что в декабре 2018 года закредитованность населения страны достигла 210 миллиардов евро, что в два раза больше показателя 2013 года.

Авто Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.

Общество Врио мэра Белгорода резко отреагировал на просьбу говорить громче В Сети появилось видео, на котором новоиспеченный врио мэра Белгорода Юрий Галдун резко отвечает пенсионеру на просьбу говорить громче.

Наука Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.

Происшествия С телефонов Сбербанка позвонили мошенники По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.

Армия и оружие В Минобороны рассказали об интересе россиянок к службе в армии Многие россиянки интересуются поступлением на военную службу и огорчаются, что не по всем военным специальностям разрешено служить девушкам, сообщила начальник управления Минобороны РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.

Путешествия Власти Гоа введут штраф за употребление алкоголя на пляже 19 января стало известно, что власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который составит $10.