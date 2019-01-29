Политика
WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программеГазета.Ru вчера в 14:17
Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
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с чего всё началось
Осенью 2018 г. российские власти сделали северокорейскому руководству тайное предложение – свернуть программу ядерного оружия в обмен на постройку Россией в КНДР атомной электростанции, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации США.Ведомостивчера в 13:19
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Обновлено вчера в 23:00
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Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо
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