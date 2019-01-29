Политика

WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программеГазета.Ru вчера в 14:17

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
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Посол России опроверг информацию о предложении построить АЭС в КНДР

РБК01:19

Посол: Россия не предлагала построить АЭС в КНДР

RT на русском01:08

США утверждают, что Россия предложила КНДР построить ей АЭС

Вести.Ruвчера в 15:20

В МИДе отреагировали на «секретное предложение» России к КНДР

Газета.Ruвчера в 23:56

Россия предлагала КНДР построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия, утверждает газета «Вашингтон Пост»

Эхо Москвы01:31

Россия ответила на сообщения о тайном предложении Северной Корее

Lenta.ruвчера в 23:21

МИД ответил на слухи о тайном предложении России Северной Корее по атому

Телеканал 360°00:04
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Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

С телефонов Сбербанка позвонили мошенники

По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено вчера в 17:43
Гаджеты

Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено вчера в 04:22
Единоборства

Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено вчера в 13:41
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Космос

Очередной пилотируемый полёт на МКС отложили на 14 марта

Первый в 2019 году пилотируемый полёт к Международной космической станции отложен на 14 марта.
Обновлено вчера в 19:14
Транспорт

Весь наземный транспорт Москвы оснастили валидаторами

Ликсутов напомнил, что с сентября прошлого года были убраны турникеты на всем наземном транспорте Москвы, благодаря чему время в пути сократилось на 5–25 минут.
Обновлено в 01:08
ЖКХ

В Барнауле в сильный мороз произошла авария на теплотрассе

Еще одна коммунальная авария произошла на сетях с холодной водой: затопило дорогу и трамвайные пути на одной из крупных транспортных артерий города.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Эксперт описал последствия в случае войны России и Японии

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Суд приговорил жителя Урала к 24 годам колонии за убийство школьницы

Обновлено в 01:36
Происшествия

Приземлившийся в Сочи из-за дебоша самолёт вылетел в Анталью

Самолёт рейса Санкт-Петербург — Анталья, который совершил вынужденную посадку в Сочи из-за дебоша на борту, отправился в пункт назначения.
Обновлено вчера в 10:00
Интернет

Назван способ прочесть удаленные в WhatsApp сообщения

Удаленные собеседником сообщения в WhatsApp можно прочесть благодаря функции резервного копирования, которая по умолчанию установлена в приложении.
Обновлено в 00:47
Общество

В Москве из-за гололеда объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Обновлено в 00:32
Здоровье

В Перми закрывают школы, гимназии и лицеи на карантин по ОРВИ и гриппу

"Школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 31 января по 8 февраля включительно", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:07
Экономика

Ритейлер «Вкусвилл» задумался об IPO

Ритейлер "Вкусвилл" может провести IPO.
Обновлено в 00:53
Авто

KIA презентует компактный кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве

Тест-драйвы начались еще в прошлом году, но никаких подробностей о технической стороне кроссовера пока не известно.
Обновлено в 01:21
Экономика

Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО

В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика

Квартальная выручка и прибыль Apple снизилась впервые за 10 лет

Выручка и прибыль Apple по итогам первого квартала 2019 финансового года снизилась. Об этом компания сообщила накануне.
Обновлено в 01:13
Экономика

Глава Apple пообещал снизить цены на iPhone

Apple снизит цены на iPhone в ряде стран, где национальные валюты пережили серьезное ослабление к доллару.
Обновлено в 01:43
Авто

В России начали продавать Fiat Doblo с более мощным двигателем

Итальянская компания Fiat привезла в Россию новую версию коммерческого фургона Fiat Doblo, оснащенную более мощным мотором, – 1,4-литровым двигателем T-Jet с отдачей 120 «лошадок».
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

На Сахалине с оторвавшейся льдины спасли 18 рыбаков

Сахалинские спасатели эвакуировали с отколовшейся льдины 18 рыбаков.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В окрестностях Читы горит полигон ТБО

Обновлено вчера в 23:31
Авто

Первый Mercedes-Benz российской сборки появится в апреле

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям заявил, что первый подмосковный Mercedes будет выпущен в апреле.
Обновлено в 00:22
Общество

Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы

«ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», — отмечает источник, близкий к администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности

Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Обновлено вчера в 09:36
Наука

Названа новая опасность частого употребления алкоголя

Ученые Ратгерского университета (США) выяснили, что чрезмерное употребление спиртных напитков, а также хронический алкоголизм приводят к длительным изменениям в активности генов.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну

Верховный суд Венесуэлы постановил запретить спикеру оппозиционного венесуэльского парламента Хуану Гуаидо покидать территорию республики до окончания следствия.
Обновлено вчера в 18:47
Авто

УАЗ «Пикап» стал самым продаваемым пикапом в России в прошлом году

Обновлено вчера в 23:29
Общество

Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено вчера в 03:06
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