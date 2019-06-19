Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждениеRT на русском 00:43
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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