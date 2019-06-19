Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждениеRT на русском 00:43
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе
Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).
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Общество
Минэкономразвития предложило изымать землю за мусор на участке
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Обновлено вчера в 09:31
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Как пишет китайское издание Sina, после поражения СССР в холодной войне, у США было намного больше денег на перспективные вооружения, в то время как российские военные были вынуждены придумывать, как противостоять новейшим американских ракетам и истребителям.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
США спасут Европу от России при помощи кредитной иглы
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Обновлено в 06:44
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Обновлено вчера в 17:57
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В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России
Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
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Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Голливуде украли статую Мэрилин Монро
Полиция Лос-Анджелеса ищет преступников, которые украли статую Мэрилин Монро с крыши стальной беседки "Четыре леди Голливуда", которая украшала Аллею славы с середины 90-х годов, сообщает NBC.
Обновлено в 05:56
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«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца
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Футбол
Сегодня первая ютуб-премьера в истории «Матч ТВ»: мы записали огромное интервью с Азмуном. В Иране
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Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.
Обновлено вчера в 21:15
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Партия Зеленского лидирует в украинских предвыборных рейтингах
Украинский институт социальных исследований имени Яременко и центр «Социальный мониторинг» провели опрос, согласно которому за партию президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голос 47,5% респондентов.
Обновлено вчера в 06:49
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Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы руководство Министерства финансов подготовило доклад о причинах медленного финансирования нацпроектов.
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В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
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Экономика
РФПИ прокомментировал срыв сделки по покупке складов у Сбербанка
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Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина
Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
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Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
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