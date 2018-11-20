Политика
Дочь и советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Иванка могла использовать личную электронную почту для служебной переписки с американскими чиновниками, чем нарушила регламент Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
RT на русскомвчера в 21:15
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Политика
В Кремле ответили на призыв не выбирать россиянина главой Интерпола
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает вмешательством в избирательный процесс призыв американских сенаторов не выбирать генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука главой Интерпола.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений
Президент РФ Владимир Путин на втором совещании с руководством Минобороны и ОПК обсудит реализацию гособоронзаказа и госпрограммы вооружений до 2027 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:59
Политика
Эксперт прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации в Азовском море
Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о планах ЕС принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море.
Обновлено в 05:13
Политика
На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»
По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 04:59
Политика
Пушилин вступил в должность главы ДНР
Денис Пушилин официально вступил в должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО
Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 05:18
Политика
Врио главы Челябинска утвержден Владимир Елистратов
Сегодня на внеочередном заседании городской думы депутаты приняли отставку главы Челябинска Евгения Тефтелева и утвердили исполняющим обязанности градоначальника его заместителя по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова.
Обновлено в 05:17
Политика
ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр
Обновлено в 05:11
Политика
Испания шантажирует Британию и ЕС по вопросу Гибралтара
Испания пообещала наложить вето на соглашение Великобритании с Евросоюзом по Brexit, если ее условия по Гибралтару не будут учтены, пишет британская газета The Times.
Обновлено в 05:19
Политика
Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах
Окружной суд Сан-Франциско наложил временный запрет на приказ президента США Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, передает Reuters.
Обновлено в 04:42
Политика
В Госдуме прокомментировали публикации про «Машу и Медведя»
Всю российскую культуру, а не только мультфильм "Маша и Медведь", можно считать "мягкой силой" благодаря ее богатству, так же как и достижения мировой культуры, например, мистер Бин — та же "мягкая сила"; необходимо уметь отделять искусство от политики, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Обновлено в 04:56
Политика
Песков заявил, что в России де-юре нет частных военных компаний
Как сообщила ранее радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на главу комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, в Международный уголовный суд в Гааге подан иск на организаторов частных военных компаний.
Обновлено в 05:16
Политика
Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви".
Обновлено в 04:47
Политика
Песков прокомментировал сообщения о землях для «охранников Путина»
Ранее "Новая газета" опубликовала материал, в котором рассказывается о якобы выделении земельных участков бывшим охранникам Путина.
Обновлено в 05:11
Политика
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Отношение к наследному принцу в Вашингтоне поменялось не только из-за предполагаемой причастности к убийству журналиста, но и в связи с его позицией в вопросе закупок оружия у России.
Обновлено в 04:12