Экономика
WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватностиГазета.Ru вчера в 15:47
Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на три источника.
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) может наложить рекордный по размеру штраф на Facebook за то, что компания не обеспечила конфиденциальность личных данных своих пользователей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.Ведомости04:11
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