Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской АравииRT на русском 00:34
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Как сообщает газета, дети журналиста получили дома «за миллионы долларов» и «пятизначные выплаты».
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Обновлено вчера в 08:30
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
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Армия и оружие
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Кино
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Общество
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Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
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