Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской АравииRT на русском 00:34

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Как сообщает газета, дети журналиста получили дома «за миллионы долларов» и «пятизначные выплаты».
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WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

RT на русском00:34

WP: дети Хашкаджи получают от властей Саудовской Аравии выплаты и недвижимость

ТАССвчера в 20:54

Дети Джамаля Хашогги получили от властей Саудовской Аравии недвижимость и денежные выплаты в качестве компенсации

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Интерфаксвчера в 21:55

Дети убитого журналиста Хашогги получат деньги и дома

News.ruвчера в 21:50

WP: Дети Хашкаджи получили от Саудовской Аравии дома и деньги

Российская газетавчера в 21:41

WP узнала о получении детьми Хашкаджи компенсации от саудовских властей

РБК00:19
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