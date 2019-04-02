Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской АравииRT на русском 00:34
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Как сообщает газета, дети журналиста получили дома «за миллионы долларов» и «пятизначные выплаты».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дети журналиста Джамаля Хашогги получили от Саудовской Аравии компенсации за убийство отца
Эхо Москвывчера в 23:47
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия
В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка
Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»
В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
Минфин предложил увеличить НДС на напитки с сахаром
Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Авто
УАЗ выпустит «Русский Prado» за полтора миллиона рублей
Новинку уже прозвали "Русским Prado". Стоимость такой машины составит 1,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 20:16
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма
Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко
Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Собчак поддержала флешмоб учителей с фото в купальнике
Учителя из разных регионов страны решили поддержать девушку: они стали массово публиковать в соцсетях свои фото в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди.
Обновлено 30 марта в 04:55
Кино
Стало известно о съемках художественного фильма о жизни Юлии Началовой
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека
«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе
Обновлено вчера в 23:36
Общество
«Аэрофлот» не пустил в эконом-класс женщину со сломанной ногой
Женщина в коляске со сломанной ногой не могла купить билет на самолет в эконом-класс, хотя, как она утверждает, уже пять раз после перелома она летали рейсами «Аэрофлота».
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Сеть магазинов «Белорусские продукты» предлагает купить сыры и колбасы со скидкой
Сеть магазинов "Белорусские продукты" (ИП Лазарь) в Южно-Сахалинске объявляет о снижении цен на сыры и колбасы.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда лучше менять резину
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Авто
Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис
Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36