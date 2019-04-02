Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской АравииRT на русском 00:34

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Как сообщает газета, дети журналиста получили дома «за миллионы долларов» и «пятизначные выплаты».
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WP узнала о получении детьми Хашкаджи компенсации от саудовских властей

РБК00:19

Дети журналиста Джамаля Хашогги получили от Саудовской Аравии компенсации за убийство отца

Эхо Москвывчера в 23:47

WP: дети Хашкаджи получают от властей Саудовской Аравии выплаты и недвижимость

ТАССвчера в 20:54

Дети убитого журналиста Хашогги получат деньги и дома

News.ruвчера в 21:50

WP: Дети Хашкаджи получили от Саудовской Аравии дома и деньги

Российская газетавчера в 21:41

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

RT на русском00:34

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Интерфаксвчера в 21:55
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Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
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В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка

Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
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Происшествия

В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»

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Экономика

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Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 06:17
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Авто

УАЗ выпустит «Русский Prado» за полтора миллиона рублей

Новинку уже прозвали "Русским Prado". Стоимость такой машины составит 1,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции

Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 20:16
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

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Экономика

Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма

Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Политика

Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко

Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

Обновлено вчера в 15:36
Общество

Собчак поддержала флешмоб учителей с фото в купальнике

Учителя из разных регионов страны решили поддержать девушку: они стали массово публиковать в соцсетях свои фото в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди.
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Кино

Стало известно о съемках художественного фильма о жизни Юлии Началовой

Обновлено вчера в 12:16
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека

«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено вчера в 10:22
Общество

Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе

Обновлено вчера в 23:36
Общество

«Аэрофлот» не пустил в эконом-класс женщину со сломанной ногой

Женщина в коляске со сломанной ногой не могла купить билет на самолет в эконом-класс, хотя, как она утверждает, уже пять раз после перелома она летали рейсами «Аэрофлота».
Обновлено вчера в 20:22
Экономика

Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США

Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Сеть магазинов «Белорусские продукты» предлагает купить сыры и колбасы со скидкой

Сеть магазинов "Белорусские продукты" (ИП Лазарь) в Южно-Сахалинске объявляет о снижении цен на сыры и колбасы.
Обновлено вчера в 23:42
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

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NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

В Гидрометцентре сообщили, когда лучше менять резину

Обновлено вчера в 21:00
Авто

Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus

Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
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Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис

Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
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