Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской АравииRT на русском 00:34
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Как сообщает газета, дети журналиста получили дома «за миллионы долларов» и «пятизначные выплаты».
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