Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплатуRT на русском 18:49
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Здоровье
Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день
Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено в 01:18
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено в 16:43
Игры
Августовские новинки подписочного сервиса Xbox Game Pass
Microsoft огласила список игр, которые появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass на PC и Xbox One.
Обновлено в 15:20
Политика
Росатом подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
Государственная корпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене".
Обновлено в 05:55
Авто
Aston Martin показал дизайн серийного кроссовера DBX на видео
Британская автомобильная компания Aston Martin опубликовала 19 августа на официальном YouTube-канале видеотизер первого в своей истории кроссовера DBX, который дебютирует в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Политика
Жена Нетаньяху в Киеве бросила кусок гостевого каравая на землю
Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Космос
Судный день: Звезда смерти Нибиру вплотную приблизилась к Земле
Планета Х Нибиру снова напомнила о себе, бьют тревогу конспирологи.
Обновлено в 17:34
Технологии
Google выяснил, что россияне чаще всего покупают через Интернет
Специалисты компаний Google, Ipsos и Kantar TNS провели исследование, в рамках которого выяснили, что чаще всего российские покупатели приобретают в Интернете.
Обновлено в 17:50
Политика
Погребинский раскритиковал встречу Зеленского с Нетаньяху
Двусмысленная инициатива украинского президента Владимира Зеленского испортила его встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Обновлено в 14:17
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Общество
На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей
Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.
Обновлено в 19:31
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено в 16:24
Футбол
«Краснодар» и «Олимпиакос» в Лиге чемпионов рассудит испанский арбитр
Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро назначена на первый матч между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31
Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
Обновлено в 16:04
Игры
Разработчики выкатили новый трейлер «Need for Speed: Heat»
Обновлено в 18:10
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено в 11:49
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню
Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП
Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
Обновлено в 12:47
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 18:59
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Игры
NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей
Обновлено в 06:21
Игры
Анонсирована Syberia: The World Before
Обновлено в 06:38