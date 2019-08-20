Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплатуRT на русском вчера в 18:49
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Здоровье
Названа опасная для здоровья окружность талии
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Женщина с ребенком погибли при опрокидывании автомобиля в кювет в Саратовской области.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено вчера в 12:38
Авто
Mercedes опубликовал цены на новые AMG A45 и CLA 45
Ожидание наконец закончено, и клиенты могут пойти дальше и купить новый A45 или CLA 45, поскольку Mercedes-AMG запускает продажи на разных рынках, включая Германию.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.
Обновлено 18 августа в 13:11
Футбол
Кройфф призвал фанатов «Барселоны» дать второй шанс Неймару
Бывший полузащитник «Барселоны» Йорди Кройфф считает, что фанаты каталонского клуба должны принять бразильского форварда Неймара, если он вернется из «ПСЖ».
Обновлено в 00:41
Политика
Путин впервые отреагировал на аварию под Северодвинском
Никакой угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском, где в начале августа на военном полигоне во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой произошел взрыв, нет.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
В России с начала года ускорилась убыль населения
За шесть месяцев 2019-го естественная убыль населения России ускорилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области
На момент ДТП в салоне Volkswagen находилось пять человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы.
Обновлено вчера в 22:51
Религия
19 августа православные празднуют Преображение Господне
Православный праздник Преображение Господне отмечается 19 августа. Но в народе его чаще называют вторым Спасом или Яблочным.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 18 августа в 21:18
Армия и оружие
СМИ рассказали о создании транспортника для Минобороны вместо Ан-12
Обновлено вчера в 20:59
Музыка
Тындинцы снялись в клипе Вики Цыгановой
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено вчера в 07:30
Путешествия
Названы самые популярные среди путешественников приметы
Специалисты сервиса Ozon.travel выяснили, какие приметы больше всего распространены среди путешествующих россиян.
Обновлено вчера в 17:39
Теннис
Серена Уильямс назвала теннисистку, от которой фанатеет
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, кто ей импонирует из молодого поколения.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Общество
В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено вчера в 10:35
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый самолет
Первый авиалайнер приземлился сегодня, 18 августа, в Гагарине – новом аэропорту Саратова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Обновлено 18 августа в 05:07
Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальти
В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева.
Обновлено вчера в 17:12