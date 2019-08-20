Экономика

WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплатуRT на русском вчера в 18:49

Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

СМИ: Власти США могут снизить подоходный налог для борьбы с кризисом

Российская газета01:52

WP: Белый дом изучает возможность снижения налога на зарплату для борьбы с кризисом

ТАССвчера в 17:25

Белый дом начал подготовку к борьбе с рецессией в США

РБКвчера в 20:20

Власти США могут снизить налог на зарплату

Московский Комсомолецвчера в 19:20

Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

ПРАЙМвчера в 18:59

WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

RT на русскомвчера в 18:49

Экономику США спасут от кризиса

Lenta.ru00:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о росте суммы ущерба в деле о хищениях в «Югре» в 27 раз

Соучастие в хищении 200 млрд руб. из обанкротившегося банка вменяют экс-директору московского филиала «Югры» Нине Черновой, а также бывшему главному акционеру банка Алексею Хотину и другим фигурантам дела, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Здоровье

Минздрав НСО потратит 5 миллионов рублей на контрацепцию для населения

Для населения приобретут презервативы, внутриматочные спирали и оральные контрацептивы, которые распространят по гинекологическим кабинетам и отделениям Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в этом году ведомство планирует закупить контрацептивы на пять миллионов рублей.
Обновлено в 00:23
Политика

Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским

По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика

Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход

Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено вчера в 12:49
Энергетика

Офис Зеленского разработал меры по снижению цены на электроэнергию

Офис президента Украины Владимира Зеленского разработал меры, которые позволят снизить цену на электроэнергию на 20%.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД

Обновлено в 01:32
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети

Пользователей изрядно позабавил расположившийся в раковине кот.
Обновлено в 02:02
Общество

Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух

Обновлено в 01:24
Транспорт

Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

Обновлено вчера в 16:07
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля

Курс доллара на торгах в понедельник, 19 августа, превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:06
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Наука

На Итурупе нашли сеть подземных ходов

На острове Итуруп участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 02:12
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой

В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

В Югре спасатели ищут двух детей, пропавших на реке

Обновлено в 01:15
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Алена Апина в откровенном наряде напомнила о скором юбилее

Известная российская певица Алена Апина решила напомнить своим подписчикам о приближающемся юбилее. 23 августа артистка отметит 55-летие.
Обновлено в 02:11
Экономика

«Роснефти» замораживают Арктику

Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).
Обновлено вчера в 18:24
Общество

В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено вчера в 18:03
Здоровье

Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день

Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное